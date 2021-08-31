Sassuolo, Galatasaray'ın istediği Abdou Harroui'yi kadrosuna kattı
Sassuolo, Galatasaray'ın istediği Abdou Harroui'yi kadrosuna kattı
Serie A ekiplerinden Sassuolo, Galatasaray'ın gündeminde olan ve anlaşmak üzere olduğu söylenen Abdou Harroui'yi kadrosuna kattı.
Hollanda takımlarından Sparta Rotterdam'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, orta sahadaki çalışkanlığı ve çift yönlülüğü ile biliniyor.
HEDEF ORTA SAHA
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giymiş olan Gedson Fernandes'e rotayı çevirdi. Transfer sezonunun başından itibaren Galatasaray'ın ısrarla istediği oyuncuyu, Benfica kulübü satmak istemiyor.
Her şeye rağmen Gedson için ısrarını sürdüren Galatasaray, bu transfer zor olduğu için diğer alternatifler üzerine de çalışıyor.
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