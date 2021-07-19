Halil Umut Meler'e UEFA Şampiyonlar Ligi görevi
Halil Umut Meler ve yardımcıları, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki Kairat - Kızılyıldız maçında görev yapacak.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Kazakistan'ın Kairat ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.
Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Almatı Ortalyk Stadı'nda 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 17.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
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