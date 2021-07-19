Çaykur Rizespor'dan Bryan Dabo açıklaması

Çaykur Rizespor, Benevento'dan Bryan Dabo'yu renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 18:08
Çaykur Rizespor'dan Bryan Dabo açıklaması
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İtalya Serie B ekibi Benevento'nun Burkina Fasolu orta saha oyuncusu Bryan Dabo'yu kadrosuna kattı.

Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hoş geldin Bryan Dabo" ifadeleri kullanılırken, üç yıllık sözleşmenin imzalandığı duyuruldu.

Fiorentina, Saint-Etienne ve Montpellier formalarını da giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 25 maça çıkmıştı.

Çaykur Rizespor, transferi şu paylaşımla duyurdu:


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