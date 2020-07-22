Halk değil, valilik panikledi

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Koronavirüs salgınıyla ilgili uyarılarda bulunduğu için Bursa Valiliği’nin şikâyeti üzerine Uludağ Üniversitesi tarafından hakkında “halkı yanlış bilgilendirme” iddiasıyla soruşturma başlatılan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, dün rektörlüğe savunma verdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu üyesi de olan Prof. Pala’yı yalnız bırakmayan ve rektörlük önünde bir araya gelen meslektaşları ise “Kayıhan Pala halk sağlığının kararlı bir savunucusu, Türk Tabipleri Birliğinin onurudur” dediler.

Rektörlük önünde bir araya gelen hekimler, “Prof. Dr. Kayıhan Pala pandemi gerçeklerinin sözcüsü, bilimsel tutumun onurlu temsilcisidir”, “Kayıhan Pala onurumuzdur”, “Bilim insanı yol gösterir” yazılı döviz ve pankartlar açtı. Açıklamaya, CHP milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal, HDP milletvekili Necdet İpekyüz, TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ile çok sayıda hekim katıldı.

Adıyaman, Pala’ya açılan soruşturmayı, “Halkın doğru bilgiye ulaşma hakkına, bilime, TTB’ye saldırı olarak görüyoruz. Halkın değil Bursa Valiliği’nin paniğe kapıldığını görüyorum” diye değerlendirdi.

TTB adına açıklamayı yapan Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, “Kayıhan Hoca’nın yıllardır çevrenin korunması, hava kirliliği, işçi sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere halk sağlığını ilgilendiren birçok konuda yaptığı çalışmalardan ve pandemi sürecindeki sorgulayıcı bilimsel tutumundan Bursa Valiliği’nin paniğe kapıldığını, bu paniğini Uludağ Üniversitesi’ne taşıdığını bugün burada toplanmamıza neden olan soruşturmadan net olarak görebiliyoruz. Tüm bu akıl tutulmasına rağmen pandemi dahil insan yaşamını ve sağlığını olumsuz etkileyen bütün süreçlerde gördüğümüz bütün eksiklik ve yanlışlıkları dillendirmeye devam edeceğiz” dedi.

DSÖ’DEN DESTEK

Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Pala hakkında açılan soruşturmaya tepki göstererek yazılı bir açıklama gönderdi. DSÖ’nün açıklamasını Prof. Sinan Adıyaman okudu. Mesajda, Pof. Pala’nın mesleğinin gereğini yaptığı vurgulanarak şunlar kaydedildi: “Doktorlar olarak hepimiz önce insan yaşamını koruma yemini etmiş kişileriz. Mesleki özerklik ve klinik bağımsızlık, tüm hastalara ve nüfus kesimlerine nitelikli sağlık bakımı ve hizmeti sağlanması açısından temel öğelerdir. Prof. Pala hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı vereceğinize inanıyoruz” denildi.

‘AYRIM GÖRÜLÜYOR’

Savunmasını verdikten sonra açıklama yapan Pala, gerçek bilim insanlarıyla akademik unvanlı memurlar arasındaki ayrımın görüldüğü günleri yaşadığımızı belirterek “Hiç merak etmeyin gerçek bilim insanları bilimsel sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir. Destek ve dayanışma için herkese teşekkür ediyorum. Bundan önce nasıl davranıyorsak bundan sonrada öyle devam edeceğiz” dedi.