Halk müziği sanatçısı Yılmaz Çelik’e beraat
Tunceli’de, “terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan halk müziği sanatçısı Yılmaz Çelik, beraat etti.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamasında, 8 Aralık 2019'da Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda verdiği konserin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından mahkemece tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Çelik, daha sonra adli kontrolle tahliye edildi.
Tutuksuz yargılanan Yılmaz Çelik'in Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Duruşmada Çelik, hazır bulunurken, müdafi olarak Baro Başkanı avukat Kenan Çetin ve avukatlar Hüseyin Aygün ile İnayet Aksu'nun yanı sıra müzisyenler Erdal Erzincan, Muharrem Temiz, Tolga Sağ, Metin Kahraman, Maviş Güneşer, Zeynep Kılıç da yer aldı. Duruşmada söz alan Çelik, üzerine atılı suçlamaları reddetti.
Sanık ve avukatların dinlenilmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yılmaz Çelik'in beraatine karar verdi.
Video Haberler
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
- Film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
- Polise saldıran şüpheli ayağından böyle vuruldu
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
En Çok Okunan Haberler
- Kapalıçarşı esnafından korkutan dolar ve altın öngörüsü
- Erdoğan'dan sonraki 'cumhurbaşkanı' adayını açıkladı
- Erdoğan açıkladı, işte yeni kararlar
- Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı
- Sedat Peker'den yeni iddia
- Sedat Peker'den Doğu Perinçek'in sözlerine yanıt
- Sedat Peker'den Davutoğlu'na yanıt
- 14 mermilik saldırı raftan indi
- Davutoğlu'ndan 'Suriye'ye giden silahlar' açıklaması
- Metin Kıratlı'dan 'Sedat Peker' açıklaması