Tuğba Ekinci: Dünyanın en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenler için bir düzenleme rica ediyorum
1 Haziran sonrası açıklanan kademeli normalleşme takviminde, müzisyenlere dair bir kararın bulunmamasına sanatçıların tepkileri sürüyor. Şarkıcı Tuğba Ekinci ise, bu duruma tepki gösteren sanatçılara, 'farklı bir dille' tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'kademeli normalleşme' takvimini duyurdu. 1 Haziran sonrası açıklanan kararlarda müzisyenler yine görmezden gelindi. Sosyal medyada birçok sanatçı bu duruma tepki gösterdi.
'DÜNYANIN EN ZEKİ CUMHURBAŞKANI...'
Şarkıcı Tuğba Ekinci ise tepki gösteren sanatçılara tepki gösterdi. Instagram hesabından Erdoğan'a ricada bulunan Ekinci, sanatçıları 'telafuzu öğrenememekle' suçladı.
Tuğba Ekinci'nin paylaşımı şu şekilde:
*Tuğba Ekinci'nin paylaşımından olduğu gibi aktarılmıştır.
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