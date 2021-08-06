Halk TV yayınına saldıranların tamamı serbest bırakıldı
Halk TV'nin Muğla'da gerçekleştirdiği canlı yayına saldırarak gazetecileri tehdit eden Mert Topaloğlu, Bilal Topaloğlu, Şeyhmus Urebe, Sertan Yüce, Fatih Çoban adlı saldırganlar serbest bırakıldı.
Halk TV'de yayınlanan "Gökmen Karadağ ile Açıkça" programının dün akşam Muğla İçmeler'de yapılan yayının basan beş kişi serbest bırakıldı. Canlı yayına girmeye çalışan kişiler, ’yanlış şeyler konuşulduğunda engelleriz’’ diyerek yayın ekibine ve programa katılan gazetecilere saldırmıştı.
Saldırı sonrasında gözaltına alınan 5 şüpheliden Bilal Topaloğlu, Şeyhmus Urebe, Sertan Yüce ve Fatih Çoban serbest bırakılırken canlı yayındakilere şişeyle saldırdığı belirlenen Mert Topaloğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak Topaloğlu da savcılıktan serbest bırakıldı.
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