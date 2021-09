Halsey, müzik sektörünün hamileliğe yaklaşımını kınadı

04 Eylül 2021 Cumartesi, 11:38

Yakın zamanda Capital Records'tan If I Can't Have Love, I Want Power adlı albümünü yayımlayan non-binary (ikili cinsiyet sınıflandırmasının dışındaki kimlikler için kullanılan tanım) şarkıcı Halsey, temmuz ayında senarist erkek arkadaşı Alev Aydın'la birlikte ilk çocukları Ender'i kucaklarına almıştı.

Apple Music 1 sunucusu Zane Lowe'a konuşan Halsey, şunları söyledi:

"X, Y, Z'nin CEO'sunu arayıp, 'Hey, merhaba. Hamile olduğumu haber vermek için aradım. Instagram'dan öğrenmenizi istemedim. Size bizzat kendim söylemek istedim. Yine de burada işler her zamanki gibi devam ediyor, merak etmeyin' demeniz gerekiyor."

"Kişisel seçimim kârlılığınızı, üretkenliğinizi veya üretim hattınızı etkilemeyecek. Hem, hangi dünyada sizin beni arayıp bir bebeğiniz olacağını haber vermeniz gerekir ki? Ama üretiminizi etkilediği için ben sizi aramak zorundayım."

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, ünlü yıldız aynı zamanda basını kendisine sanatçı olarak değil, yalnızca hamile biri gibi davranmakla suçladı ve şunları söyledi:

"Dışarı çıkıp albümün çıkışına göre dergi kapakları belirlemeye çalıştığımız yayınlar vardı, 'Evet ama hamile mi olacak? Çünkü biz annelik kapağı yapmak istemiyoruz' diyorlardı."

"Ben de 'Bu bir annelik kapağı değil. Bu benim albümümle ilgili, ben sadece hamileyim' diyordum. Onlar da 'Hayır, bu bir hamile kapağı' diyordu. Ben de, 'Yani gidip albümüm hakkında konuşamaz mıyım?' diyordum."

Halsey daha önce 4. albümü IICHLIWP'yi "hamilelik ve doğumun sevinçleri ve korkularıyla" ilgili diye nitelemişti.

BEBEĞİNE TÜRK İSMİ KOYMUŞTU

Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğinden ilk bebeğini kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, 14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley adını vermişti.

Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En "nadir" ve iyi hissettiren doğum için. Gücünü aşktan almış" notunu düşmüştü.