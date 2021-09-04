Halsey, müzik sektörünün hamileliğe yaklaşımını kınadı
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, müzik sektöründe hamile biri olmayı deneyimlemiş biri olarak tecrübelerini anlattı. Şarkıcı, medyanın kendisini bir sanatçı olarak değil, sadece hamile bir insan olarak gördüğünü söyledi.
Yakın zamanda Capital Records'tan If I Can't Have Love,
I Want Power adlı albümünü yayımlayan non-binary (ikili cinsiyet
sınıflandırmasının dışındaki kimlikler için kullanılan tanım) şarkıcı Halsey, temmuz
ayında senarist erkek arkadaşı Alev Aydın'la birlikte ilk çocukları Ender'i
kucaklarına almıştı.
Apple Music 1 sunucusu Zane Lowe'a konuşan Halsey, şunları
söyledi:
"X, Y, Z'nin CEO'sunu arayıp, 'Hey, merhaba. Hamile olduğumu
haber vermek için aradım. Instagram'dan öğrenmenizi istemedim. Size bizzat
kendim söylemek istedim. Yine de burada işler her zamanki gibi devam ediyor,
merak etmeyin' demeniz gerekiyor."
"Kişisel seçimim kârlılığınızı, üretkenliğinizi veya üretim
hattınızı etkilemeyecek. Hem, hangi dünyada sizin beni arayıp bir bebeğiniz
olacağını haber vermeniz gerekir ki? Ama üretiminizi etkilediği için ben sizi
aramak zorundayım."
Independent Türkçe’de yer alan habere göre, ünlü yıldız aynı
zamanda basını kendisine sanatçı olarak değil, yalnızca hamile biri gibi
davranmakla suçladı ve şunları söyledi:
"Dışarı çıkıp albümün çıkışına göre dergi kapakları
belirlemeye çalıştığımız yayınlar vardı, 'Evet ama hamile mi olacak? Çünkü biz
annelik kapağı yapmak istemiyoruz' diyorlardı."
"Ben de 'Bu bir annelik kapağı değil. Bu benim albümümle
ilgili, ben sadece hamileyim' diyordum. Onlar da 'Hayır, bu bir hamile kapağı'
diyordu. Ben de, 'Yani gidip albümüm hakkında konuşamaz mıyım?' diyordum."
Halsey daha önce 4. albümü IICHLIWP'yi "hamilelik ve
doğumun sevinçleri ve korkularıyla" ilgili diye nitelemişti.
BEBEĞİNE TÜRK İSMİ KOYMUŞTUTürk sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğinden ilk bebeğini kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, 14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley adını vermişti.
Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En "nadir" ve iyi hissettiren doğum için. Gücünü aşktan almış" notunu düşmüştü.
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