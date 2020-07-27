Haluk Kırcı ve Haber Global hakkında suç duyurusu

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 15:24

Haber Global'de katıldığı canlı yayınında yaptığı "Bahçelievler katliam değildi, ülkücülerin intikamıydı" açıklamaları nedeniyle, 7 TİP'li gencin öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı sorumlularından Haluk Kırcı ve onu ekrana çıkaran Haber Global hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Türkiye Komünist Hareketi'nin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yaptığı suç duyurusunda "İdeolojisini öven Haluk Kırcı, neredeyse işlenen bu suçu alenen makul da saymaktadır. Bu nedenle TCK'da belirtilen suçu ve suçu işleme yönünden tüm unsurların tamamlandığı açıktır" denildi.

"Haluk Kırcı verdiği bu beyan ile komünizme karşı mücadeleyi, 7 gencin öldürülmesine varacak kadar ve kendi deyimi ile intikam alma noktasına varacak kadar sürdürmüş olduğunu açıklamıştır," denilen suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Haluk Kırcı, sıradan bir ülkücü değildir. Türkiye siyaset tarihine bir katli olarak da geçmiş, dönemin bilinen büyük yargı süreçlerinde adı geçen biri olmuştur. Bugün kendini ülkücü olarak nitelendiren ya da nitelendirmese dahi bu siyasete eğilim gösteren genç ya da yaşlı her kuşağın bildiği biridir. Haber Global yetkilileri de işlenen bu suça sebep olmuştur. Hem basın kanununa hem de televizyon kanunun ilgili tüm hükümlerini ihlal etmişlerdir."