Haluk Levent, Çifte Köprü'de gitar çaldı, şarkı söyledi

10 Temmuz 2020 Cuma, 12:25

Arhavi ilçesinde yer alan Kamilet Vadisi'ne gelen sanatçı Haluk Levent, Arhavi Doğa Koruma Platformu üyeleri ile bir araya geldi. İlçenin simgelerinden olan Kamilet Vadisi’ndeki Çifte Köprü'de yöresel çalgılardan tulum eşliğinde gitar çalan Levent, şarkı söyledi. Levent, vadinin doğal güzelliklerine dikkat çekti, korunmasının önemli olduğu mesajı verdi.



Haluk Levent, “Artvin’e geliş nedenim Kamilet Vadisi. Dünyanın en güzel coğrafyasına sahip ülkemizde birazcık dahi olsun teknolojinin başka kısımlarını kullansaydık, buralar yok olmayacaktı. Ama gittikçe yok ediyoruz. Bu vadinin yok olmasını istemiyoruz. Şirketlerin mahkeme kararlarına uymasını istiyoruz. Kazanılan davalarının yerinde oturmasını istiyoruz. Burada yaşayan halkın isteklerinin yerine getirilmesini istiyoruz. Doğanın tertemiz kalmasını ve Kamilet Vadisi’nin özgür olmasını istiyoruz” dedi.

Bölgede Orta Hidroelektrik Santrali (HES) çalıştıran MNG Holding tarafından dereye dökülen hafriyat ve yükleme havuzundan sürekli olarak taşırılan su dereyi çamura buluyor.

Kamilet Vadisi, 1999 yılında, WWF tarafından Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik bakımından en değerli ve acil olarak korunması gereken 100 orman alanı arasındaki bölgelerden biri olarak ilan edildi.







