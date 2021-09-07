Haluk Levent koronavirüsü atlattı: 'Covid testim negatif'

07 Eylül 2021 Salı, 13:45

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüsü atlattığını duyurdu. Daha önce Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran ünlü sanatçı, "Bugün 8. gün ve az önce haber geldi. Testim negatif" dedi.

Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Moskova için zorunlu PCR testi sonucu covid pozitif çıkmıştım. Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti. Öksürük,ağrı,ateş filan. Hiç,hiç birini yaşamadım. Bugün 8.gün. Ve az önce haber geldi. Testim negatif. Herkesin rahat atlatması dileğiyle."

NE OLMUŞTU?

Haluk Levent, geçtiğimiz hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

"Doktor 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor" ifadelerini kullanan Levent, yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Canlarım, bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu ile provalar yapacaktım. Cumhuriyet marşlarıyla ilgili. Biliyorsunuz gelecek ay Rus Kızıl Ordu ile konserkerim var. Gidemedim Moskova'ya. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum. Şaşkınlık içerisindeyim çünkü hiçbir belirtisi yok. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif niye atlatıyorum onu da bilmiyorum. Hiç değişen bir şey yok ama yine de birkaç gün konserlerim var onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim. AHBAP faaliyetleri devam ediyor. Bu şekilde Zoom toplantılarına giriyorum, keyifli keyifli. Bilginize."

