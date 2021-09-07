Haluk Levent koronavirüsü atlattı: 'Covid testim negatif'
Ünlü sanatçı Haluk Levent, koronavirüsü atlattığını sosyal medya hesabından duyurdu. 52 yaşındaki şarkıcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 8. gün ve az önce haber geldi. Testim negatif. Herkesin rahat atlatması dileğiyle" ifadelerini kullandı.
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüsü atlattığını duyurdu. Daha önce Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran ünlü sanatçı, "Bugün 8. gün ve az önce haber geldi. Testim negatif" dedi.
Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Moskova için zorunlu PCR testi sonucu covid pozitif çıkmıştım. Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti. Öksürük,ağrı,ateş filan. Hiç,hiç birini yaşamadım. Bugün 8.gün. Ve az önce haber geldi. Testim negatif. Herkesin rahat atlatması dileğiyle."
NE OLMUŞTU?
Haluk Levent, geçtiğimiz hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
"Doktor 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor" ifadelerini kullanan Levent, yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Canlarım, bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu ile provalar yapacaktım. Cumhuriyet marşlarıyla ilgili. Biliyorsunuz gelecek ay Rus Kızıl Ordu ile konserkerim var. Gidemedim Moskova'ya. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum. Şaşkınlık içerisindeyim çünkü hiçbir belirtisi yok. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif niye atlatıyorum onu da bilmiyorum. Hiç değişen bir şey yok ama yine de birkaç gün konserlerim var onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim. AHBAP faaliyetleri devam ediyor. Bu şekilde Zoom toplantılarına giriyorum, keyifli keyifli. Bilginize."
İlgili Haberler
- Haluk Levent koronavirüse yakalandı
- 'Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye jüriliği için Haluk Levent'e teklif götürdü' iddiası
- Kızılordu Korosu'ndan Haluk Levent paylaşımı
- Haluk Levent: 'Irkçılıkla suçlanıp hakaret yiyorum'
- Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: 'Vücuduma yayılmadan...'
Video Haberler
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
- Feridun Düzağaç'tan 'göster telefonunu' tepkisi
- Yolcuyu hastaneye yetiştiren şoföre dehşeti yaşattı
- İsmail Saymaz'ın TRT ekranlarına nasıl sızdığını anlattı
- Sosyal medyada gündem oldu! İşte canlı yayındaki o anlar
En Çok Okunan Haberler
- Taksim metro istasyonunda feci olay
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- İlk seçimde ayrılacak
- Efsane oyuncu Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Yoldan geçen araçalara ateş açtılar
- Ronaldo'dan 'Messi' göndermesi!
- Kömür torbasından çıkan hayatını değiştirdi
- 'Erdoğan ile Asiltürk arasında anlaşma sağlandı' iddiası