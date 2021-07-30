Haluk Levent’ten Cemile Teyze çağrısı: 'Haydi annemize gidelim'

30 Temmuz 2021 Cuma, 10:01

Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, Manavgat Karaöz Mahallesi’nde 10’dan fazla ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu evlerden birinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki kanser hastası Cemile Öner ise yangın sırasında içeride kalan 15 bin TL’lik tedavi parasını almak için evin kapısını kırmaya çalıştı.

'İNEĞİMİ SATMIŞTIM, KANSER HASTASIYIM'

Evine giremeyen Cemile Öner, “Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım” diyerek gözyaşları içinde yardım istemişti. Bu görüntüsüyle herkesin yüreğini yakan Cemile Öner’e ilk yardım eli sanatçı Haluk Levent’ten geldi.

'HAYDİ ANNEMİZE GİDELİM'

AHBAP derneğinin kurucusu sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabı Twitter'dan yardım derneğini etiketleyerek paylaşımda “Haydi annemize gidelim” dedi. Sanatçının paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.