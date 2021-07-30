Haluk Levent’ten Cemile Teyze çağrısı: 'Haydi annemize gidelim'
Sanatçı Haluk Levent, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında tedavi için biriktirdiği parasını kaybeden meme kanseri hastası Cemile Öner (60) için yardım çağrısında bulundu. AHBAP derneğinin kurucusu Levent, "Haydi annemize gidelim" dedi.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, Manavgat Karaöz Mahallesi’nde 10’dan fazla ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu evlerden birinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki kanser hastası Cemile Öner ise yangın sırasında içeride kalan 15 bin TL’lik tedavi parasını almak için evin kapısını kırmaya çalıştı.
'İNEĞİMİ SATMIŞTIM, KANSER HASTASIYIM'
Evine giremeyen Cemile Öner, “Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım” diyerek gözyaşları içinde yardım istemişti. Bu görüntüsüyle herkesin yüreğini yakan Cemile Öner’e ilk yardım eli sanatçı Haluk Levent’ten geldi.
'HAYDİ ANNEMİZE GİDELİM'
AHBAP derneğinin kurucusu sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabı Twitter'dan yardım derneğini etiketleyerek paylaşımda “Haydi annemize gidelim” dedi. Sanatçının paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.
Haydi annemize gidelim!@Haydi_Ahbap https://t.co/1iQGHeinvA— Haluk Levent (@haluklevent) July 29, 2021
Video Haberler
- Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı
- Pazarda ilginç anlar: Otomobile böyle müdahale ettiler
- HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darbedip kaçtı
- Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi
- Denizden çıkan cisim tatilcileri korkuttu
- Yangın otellere yaklaştı, müşteriler tahliye ediliyor
- Trabzon’da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
- Şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu
- Daha önce denenmemiş uçuş gerçekleştirdiler
- Evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
En Çok Okunan Haberler
- Tuğba Özay felç geçirdi
- Ziraat Bankası'na 'olası kısıtlamalar' yolda
- MSB’den ‘Cübbeli Amiral’ açıklaması
- 'Kılıçdaroğlu adaylık için 2 isimle görüşüyor' iddiası
- Manavgat'ta yangından iki gün önce ihale
- Nurcu rektörden Atatürk'e hakaret
- Emre Belözoğlu'nun yeni adresi
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Bakan Çavuşoğlu'na Manavgat'ta protesto
- PTT'den 'kredi' açıklaması