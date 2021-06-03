Haluk Levent'ten müzik emekçilerine destek kampanyası
AHBAP derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent, ekonomik sıkıntılar yaşayan müzisyenler için destek kampanyası başlattıklarını duyurmuştu. Levent, sosyal medya hesabı üzerinden müzisyenlerin faturaları ve giderlerine destek olunması için ünlü sanatçıların müzik enstrümanlarını sattığını duyurdu.
Pandemi nedeniyle eğlence mekanları, restoranlar ve kafelere kısıtlama getirilmesinin ardından zor günler yaşayan müzisyenlere yardım eli AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'ten geldi. Levent, alınan kararlar sonrası müzisyenler için bir destek kampanyası başlattıklarını açıklamıştı.
Levent, 1 Haziran tarihli Twitter paylaşımında, "Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 TL’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız" ifadelerine yer vermişti.
Levent, başlatılan kampanya kapsamında ünlü müzisyenlerin, ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan müzik emekçileri için enstrümanlarını satışa çıkardıklarını duyurdu.
Levent'in ilgili paylaşımları şu şekilde:
Sevgili @AhmetAkcelik_ dostum aradı. 40 bin TL destek olacak.— Haluk Levent (@haluklevent) June 3, 2021
“Musa abimin sazı hep sahnede olsun.
O hep çalsın.
Ama İzmire konsere geldiğinde bir fotoğraf çektirirsek o da yeterli” dedi
Büyüksün Ahmet dostum!
Musa Eroğlu hocam ikinize de teşekkürler. ???????????? pic.twitter.com/HfPhzCW2Xv
Atlantis Yapım’ın sahibi canım dostum Erdal aradı.— Haluk Levent (@haluklevent) June 3, 2021
30 bin TL destekte bulunacak.
“O güzel flüt Meleğe çok yakışıyor.
Sağolsun varolsun” dedi
İkinizde cansınız.
Teşekkürler @MelekMosso
Teşekkür @erdalbozkus2 pic.twitter.com/oElB45K6oN
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