Haluk Levent'ten müzik emekçilerine destek kampanyası

AHBAP derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent, ekonomik sıkıntılar yaşayan müzisyenler için destek kampanyası başlattıklarını duyurmuştu. Levent, sosyal medya hesabı üzerinden müzisyenlerin faturaları ve giderlerine destek olunması için ünlü sanatçıların müzik enstrümanlarını sattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2021 Perşembe, 23:46
Haluk Levent'ten müzik emekçilerine destek kampanyası
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Pandemi nedeniyle eğlence mekanları, restoranlar ve kafelere kısıtlama getirilmesinin ardından zor günler yaşayan müzisyenlere yardım eli AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'ten geldi. Levent, alınan kararlar sonrası müzisyenler için bir destek kampanyası başlattıklarını açıklamıştı.

Levent, 1 Haziran tarihli Twitter paylaşımında, "Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 TL’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız" ifadelerine yer vermişti.

Levent, başlatılan kampanya kapsamında ünlü müzisyenlerin, ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan müzik emekçileri için enstrümanlarını satışa çıkardıklarını duyurdu.

Levent'in ilgili paylaşımları şu şekilde:


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