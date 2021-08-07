Haluk Levent: Bir sponsor daha bulduk, yangın söndürme uçağı getireceğiz

Şarkıcı Haluk Levent yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere bir uçak temin edeceklerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2021 Cumartesi, 22:37
Haluk Levent: Bir sponsor daha bulduk, yangın söndürme uçağı getireceğiz
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Şarkıcı Haluk Levent Twitter hesabı üzerinden, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere bir uçak temin edeceklerini açıkladı. 

Levent, "Bir sponsor daha bulduk. Yangın söndürme uçağı getireceğiz. Yeniden yangınlar başlarsa (inşallah hiç olmaz) o yangın uçağının birkaç saat içinde Türkiye’de olmasını sağlayacak anlaşma aşamasındayız" ifadelerini kullandı.


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