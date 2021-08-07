Haluk Levent: Bir sponsor daha bulduk, yangın söndürme uçağı getireceğiz
Şarkıcı Haluk Levent yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere bir uçak temin edeceklerini duyurdu.
Şarkıcı Haluk Levent Twitter hesabı üzerinden, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere bir uçak temin edeceklerini açıkladı.
Levent, "Bir sponsor daha bulduk. Yangın söndürme uçağı getireceğiz. Yeniden yangınlar başlarsa (inşallah hiç olmaz) o yangın uçağının birkaç saat içinde Türkiye’de olmasını sağlayacak anlaşma aşamasındayız" ifadelerini kullandı.
Bir sponsor daha bulduk.— Haluk Levent (@haluklevent) August 7, 2021
Yangın söndürme uçağı getireceğiz.
Yeniden yangınlar başlarsa (inşallah hiç olmaz) o yangın uçağının birkaç saat içinde Türkiye’de olmasını sağlayacak anlaşma aşamasındayız.
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