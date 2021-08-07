Haluk Levent, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in helikopter kiralanması için yapacağı yardımı açıkladı
AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in helikopter kiralanması için yardım yapacaklarını duyurdu.
28 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları devam ederken söndürülemeyen yangınlar ve evlerini kaybeden yurttaşlar için çalışmalar başladı.
AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent ise orman yangınlarının başladığı günden beri yardım toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yangınlara havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını açıklayan Levent, sosyal medya hesabından Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in de yardım yapacağını duyurdu.
Twitter hesabından Tatlıtuğ ve Dizer'in yardım yapacağını duyuran Haluk Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
“Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer aradılar.
“Abi Helikopter kiralamada bizim de desteğimiz olsun istedik. 300 bin TL‘lik bağış yapma kararı aldık” dediler. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e Çoook teşekkürler.”
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