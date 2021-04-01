Haluk Levent'ten örnek davranış

01 Nisan 2021 Perşembe, 08:16

Koronavirüs nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi müzik sektörünü de etkilendi.

Eğlence sektörünün temel ihtiyaç kategorisinde yer almayan bir sektör olması nedeniyle faaliyetlerin tamamen sonlandırılması, binlerce müzisyenin ekmek kapısını da kapattı.

MÜZİSYEN ARKADAŞLARI İÇİN SAHNEYE ÇIKTI

Müzisyenlerin yaşadığı bu zor sürece destek olmak isteyen Haluk Levent ise bir reklam filminde yer aldı. Oynadığı reklam filminden elde ettiği gelirin 153 bin TL'sini ayıran ünlü şarkıcı, 51 müzisyenin hesabına 3'er bin TL yatırdı. Levent'in bu hareketi sosyal medyada takdir toplarken, bir nebze olsun nefes alan müzik emekçileri ise teşekkür etti.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Birlik Sendikası Müzik Emekçileri Örgütlenmesi'nde yapılan açıklamada, "Salgın koşullarının müzik sektöründe yol açtığı yıkımın bir nebze hafifletilmesi için ihtiyaç sahibi Birlik Sendikası üyesi müzik emekçilerine yönelik, müzisyen Haluk Levent ile bir dayanışma ve yardımlaşma projesi hayata geçirilmiş; bugün itibariyle Haluk Levent'in reklam gelirinden elde ettiği kazancın büyük bir bölümü Birlik Sendikası üyesi ihtiyaç sahibi 51 müzik emekçisine 3'er bin TL şeklinde ulaştırılmıştır" denildi.