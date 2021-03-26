Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetim kurulundan çıkarıldı

26 Mart 2021 Cuma, 11:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetiminden ayrıldı.

Vakıfbank'ta Hamza Yerlikaya'nın yerine Mustafa Saydam'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiği belirtildi.

12 Haziran 2020'de banka yönetimine atanan, eski milli güreşçi de olan Hamza Yerlikaya'nın yönetim kurulu üyeliği tartışma yaratmıştı.

ESKİ BAKAN 'BAĞIMSIZ ÜYE'

Vakıfbank’ta eski İçişleri Bakanı AKP'li Abdulkadir Aksu da yönetim kurulu başkanlığına getirilmişti. Bankanın bugünkü genel kurulunda Abdülkadir Aksu'nun da bu görevinden ayrıldığı, Aksu'nun yönetim kurulunda bağımsız üye olarak yer alacağı belirtildi.

Bankacılıkla herhangi bir ilgisi, bu alanda bir tecrübesi bulunmayan sözkonusu isimlerin bu görevlere getirilmesi kamuoyunda büyük tepki çekmişti.





