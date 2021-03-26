Para ağı ortaya çıkmıştı: Hüseyin Aydın'ın bakan olacağı iddia edildi

26 Mart 2021 Cuma, 10:03

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın hem bankadan hem de Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevinden bugün ayrıldı.

Meslek hayatına Ziraat Bankası’nda başlayan Aydın, 2011 yılında bankanın genel müdürlük koltuğuna oturmuştu. Aydın ayrıca Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı, Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyordu.

“BAKAN OLACAK” İDDİALARI ÜZERİNE CUMHURİYET’E KONUŞTU

Kulislerde Hüseyin Aydın’ın, kabine değişikliğinin ardından bakan olarak göreve devam edeceği iddia edildi.

İddialar üzerine Cumhuriyet’e konuşan Aydın, konuya dair herhangi bir bilginin tarafına ulaşmadığını belirtti. Aydın, “Cumhurbaşkanımızın takdirindedir” dedi.

ZİRAAT BANKASI MİLYONLARCA LİRA VERMİŞTİ

Ziraat Bankası’nın para ağına bakıldığında ise Hüseyin Aydın ve oğlu Harun Can Aydın’ın adı geçiyordu. Ziraat Bankası, 2 yıl önce, Ziraat Girişim Sermayesi Ortaklığı A.Ş üzerinden, Central Oto adlı şirketin yüzde 99’unu satın almıştı.

Central Oto, Murat Özkaya’nın sahibi olduğu Metal Oto’ya aitti. Şirketin yüzde 1’i ise Murat Özkaya’nındı. Ziraat Bankası’nın yani devletin olan Central Oto’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ise Murat Özkaya getirilmişti.

Murat Özkaya’nın başında olduğu Central Oto Yönetim Kurulu, kamu bankalarından 500 milyon TL kredi çekmişti, öncesinde ise toplam 250 milyon TL Ziraat Bankası’ndan avans almıştı.

Sayıştay Raporları’nda ise Ziraat Bankası’nın iştiraki haline gelen yani devletin olan Central Oto’nun, kamu bankalarından aldığı 650 Milyon TL’nin sadece 144 milyon 365 bin 919 TL’sini araç alımı için harcadığı ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 555 milyon TL’nin ise ne yapıldığına dair bir bilgi yoktu…

Tüm bu yüzlerce milyonlar ise Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın ailesine çıkmıştı.

DEVLETİN BANKASI PARA İLİŞKİSİNE NASIL KATILDI?

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın oğlu Harun Can Aydın, 16 Nisan 2018’de Otopia Otomotiv Filo adında bir araç kiralama şirketi kurmuştu.

Ziraat Bankası Genel Müdürü’nün oğlu Harun Can Aydın, kendi Otopia şirketi adına, Murat Özkaya’ya sınırsız nitelikte vekalet vermişti.

Yani oğul Aydın, babasının genel müdür olduğu Ziraat Bankasından milyonlarca lira alan Murat Özkaya’ya yetki vermişti. Oğul Aydın’ın Otopia şirketi de kiralama ve satın alım işlemlerine dahil edilmişti.

Murat Özkaya da çeşitli şirketler üzerinden kendi şirketinin arabalarını, Ziraat Bankası Genel Müdürü’nün oğlunun şirketine vermişti.

İSTİFA ETMİŞTİ

Murat Özkaya, Hüseyin Aydın’ın oğlu Harun Can Aydın ile olan para ağının ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti. Murat Özkaya, genel uygulama çerçevesinde şirketteki sürecin devamı için görevde kalmasının istendiğini, fakat 2020 yılı içerisinde aldığı kararla Central Oto’daki görevinden ayrıldığını belirtmişti.

"UMARIZ SORUMLULAR ÖDÜLLENDİRİLMEZ"

Kamu İktisadi Kuruluşu olan Central Oto Kiralama Şirketi ve Ziraat Bankası Genel Müdürünün oğluna ait oto kiralama şirketindeki usulsüzlükleri Meclis sıralarına taşıyan CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Sümer, “’Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Central Oto Yönetim Kurulu Başkanı derhal istifa etmelidir’ demiştik. Umarız bu süreçteki sorumlular ödüllendirilmez ve gerekli idari soruşturma başlatılır” dedi.