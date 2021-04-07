Kerem Bürsin’den ‘salaksınız’ sözleriyle ilgili açıklama: "İfadem yanlıştı, özür diliyorum"

07 Nisan 2021 Çarşamba, 16:34

Oyuncu Kerem Bürsin, çok tepki alan “O kafelere gidip maskelerinizi çıkartıyorsunuz ya, salaksınız!” sözleri sonrası bir açıklama yaptı.





Kullandığı kelime için özür dileyen Bürsin, “Dün canlı yayında kullandığım bir kelime vardı. O kullandığım kelime başka bir şey oldu. Kabul ediyorum, ‘salak’ kelimesini kullanmak doğru bir tercih değildi, hoş da değildi. Hatta yanlıştı. Bu yanlışım için özür diliyorum” dedi.





“MASKE TAKMAK SORUMLULUK ALMAK DEMEK”

Bürsin, “Pandemi süreci kimse için çok kolay geçmiyor. Bu riski azaltmak için bildiğimiz bir şey var o da maske takmak. Günlük vaka sayısında dünya çapında ilk sıradayız. Bu da hoş değil. O yüzden eğer ki sosyalleşeceksek, maske takmamız sorumluluk almak demek” diye konuştu.

“SAHNE ARALARINDA HEP MASKELİYİZ”

“Setlerde maalesef oyuncular sahnede maske takamıyor, çünkü senaryolarımız ona göre yazılmıyor” diyen Bürsin, “Ama her türlü önlem alınmaya çalışılıyor. Sahne aralarında hep maskeliyiz, ekibimiz hep maskeli. Her gün test oluyoruz” ifadelerini kullandı.