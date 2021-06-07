Sedat Peker'den yeni video duyurusu: Osman Kavala, Mehmet Cengiz, Mesut Yılmaz...

07 Haziran 2021 Pazartesi, 18:26

Hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, bu hafta perşembe günü iki büyük skandalı anlatacağı yeni bir video yayınlayacağı duyurdu.

Sedat Peker, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda yeni yayınlayacağı video için şu ifadeleri kullandı:

"40 yaşından genç kardeşlerim, yoğun isteğiniz üzerine perşembe günü yirmi sene önce yaşanan ancak basına yansımayan iki büyük skandalı ve yeni bazı olayları anlatacağım video yayınlayacağım.

Bu skandalların içinde şahsım, Osman Kavala, Mehmet Cengiz, Hayyam Garipoğlu, Mesut Yılmaz, Turgut Yılmaz, Mehmet Kutman, Kamuran Çörtük, İbrahim Genç, ve daha niceleri var.

Gazetecilere, televizyon yorumcularına ve de siyasal iradenin emrine girmiş polislere, savcılara, hakimlere neden inanmamanız gerektiğini anlatacağım. Ayriyeten derin mehmeti aperitif olarak videomuza misafir edeceğim. Vallahi çok eğleneceğiz, hem de çok."