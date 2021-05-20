Harry Kane: “Kariyerime kulüp değil ben karar vereceğim”
Tottenham’dan sezon sonunda ayrılmak istediği iddia edilen Harry Kane, Kuzey Londra ekibindeki geleceğinin kendi elinde söyledi.
Premier Lig’de Tottenham forması giyen Harry Kane, Sky Sports’ta eski Manchester United futbolcusu Gary Neville’ın sunduğu The Overlap programına konuk oldu.
Kane, kariyerinin nasıl ilerleyeceğine kendi karar vereceğini vurgularken kulübün ayrılığa izin vermemesi halinde zararlı çıkacağını söyledi.
“GÖRÜŞMELER NASIL OLACAK BİLMİYORUM”
Kane, “Daniel Levy ile her zaman iyi bir ilişkimiz oldu. Dürüst olmak gerekirse bu konuşmayı nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Onun ne düşündüğünü de bilmiyorum. Beni satmak istemeyebilir. Bana üç yıl için 100 milyon sterlin bulabilir ancak iki ya da üç yıl daha buna katlanmayacağım.” dedi.
“BÜYÜK MAÇLARDA OYNAMAK İSTİYORUM”
İngiliz oyuncu ayrıca şu ifadeleri kullandı, “Mesela bu sezon. Şampiyonlar Ligi’ni izliyorum. Oradaki İngiliz takımlarının maçlarını görüyorum. Dahil olmak istediğim maçlar bunlar.
En büyük maçlarda oynamak istiyorum, en büyük anlarda. Umarım Levy ile görüşmeyi yapabiliriz. Eminim görüşmeleri kendi istediği şekilde yapmak isteyecektir ancak bu, benim nasıl hissettiğim ve kariyerimin nasıl olacağıyla ilgili.”
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