Harun Tekin'den 'hatasıyla sevabıyla' Hediyeler konseri

29 Haziran 2020 Pazartesi, 15:17

"Benimle Oynar mısın?" diyerek başladı Harun Tekin dün akşamki online konserine ve "Bir Derdim Var" diyerek bitirdi. 43. yaşgününü "Hediyeler" başlıklı bir konserle kutlayan ünlü şarkıcı ve şarkı yazarı günün anlam ve ehemmiyetine binaen kendi hayatında onu etkileyen müzisyenlerin şarkılarına yer verdi ve toplam 11 şarkı söyledi.

Arkasında yemyeşil bir bahçenin yer aldığı konser tam da ilan edildiği saatte, yani 19.30'da başladı. Genelde grubu mor ve ötesi ile birlikte görmeye alışık olduğumuz Harun Tekin bu kez tek başına, Martin marka akustik gitarı ve önünde iki mikrofonla oturarak söyledi bütün şarkılarını ve her şarkı öncesinde de neden o parçayı seçtiğine dair birkaç cümle etmeyi ihmal etmedi.

"1974 yılında Ortaçgil'in bu albümünün çıkması biraz bilim kurgu gibi, çok inanılmaz geliyor bana hâlâ" dediği "Benimle Oynar mısın?" Harun Tekin'in kendince üç bölüme ayırdığı ve bölümünde üçer parça söylediği konserin ilk üçlüsünün açılışıydı aynı zamanda.

Harun Tekin'in müziğe başlamadan önceki yıllarını kapsayan ilk bölüm sözleri Attilâ İlhan'a, müziği ise Ergüder Yoldaş'a ait Nur Yoldaş şarkısı "Sultan-ı Yegâh" ile devam etti ve bir MFÖ şarkısı olan "Bazen" ile bitti.

'NECEFLİ MAŞRAPAMIZ HAZIR'

İkinci bölümde artık 90'lara gelmişti sıra. hava yavaş yavaş akşama dönüşürken, evimizin konforunda gözümüzü diktiğimiz ekranda da renkler değişmeye, Tekin'in arkasındaki şekiller dönüşmeye başladı haliyle. Bir kaç gün önce Skype üzerinden yaptığımız söyleşide "Her an her şey olabilir, bir konserde ters gidebilecek her türlü duruma hazırlıklıyız" diyen Harun Tekin konser boyunca bu konuda temkini elden bırakmadı ve "Sizin için 'necefli maşrapa' bile hazırladık, eğer benim yerime onu görürseniz çok ciddi bir problem var demektir" diyerek esprili bir dille endişelerini dile getirdi. Neyse ki biraz sesin düşüklüğü dışında (ki bunu da sonlara doğru ses bir anda yükselince anladık aslında, yoksa çok da rahatsız değildik) herhangi bir aksilik ya da kesinti yaşanmadı.

Artık Harun Tekin'in mor ve ötesi ile birlikte müziğe başladığı yılları kapsayan ve "İçimdeki popçu, metalci ve alternatif gençleri harmanlamaya çalıştığım" diyerek tarif ettiği 90'lı yıllar bölümünde Harun Tekin sırasıyla Sezen Aksu'dan "Masum Değiliz", Ahmet Kaya'dan "Beni Vur" ve Bulutsuzluk Özlemi'nden "Yaşamaya Mecbursun" adlı parçaları söyledi.

'NE GÜZEL BAĞIRIYORSUN'

Üçüncü bölümde Harun Tekin mor ve ötesi'nin ilk kayıtlarını yayınladığı yıllara ağırlık vererek 90'lı yılların sonları ve 2000'li yılların başlarından seçtiği parçalarla bitirdi konseri. Candan Erçetin'den "Onlar Yanlış Biliyor" ile başladığı bu bölümde "Onun bir şarkısını onun söylediği tondan söylemek nafile bir çaba, ben bir iki kez denedim bana 'Ne güzel bağırıyorsun sen öyle' diye takdirlerini sundu" dediği Şebnem Ferah'tan "Sil Baştan" ve Pentagram'dan "Bu şarkının tonunun mi minör olduğuna adım gibi eminim ama eğer değilse hep beraber çekeceğimiz var" diyerek başladığı "Geçmişin Yükü" adlı parçaları yorumladı Tekin.

Konserin son bölümünde "Çok erken yaşta Türkiye'de en büyük başarıları elde etti" sözleriyle tarif ettiği yakın dostu Koray Candemir'in "Nefesini Tut" adlı parçasını söyledi Harun Tekin ve artık iyiden iyie kararmış gecenin sonuna geldiğimizi söyleyerek teşekkür faslına geçti. Ailesine ("annem, babam, kardeşim ve Melisa"), "Müzik ailem" dediği mor ve ötesine özel olarak teşekkür eden Tekin "Ben bu konserin gelirini İhtiyaç Haritası ile paylaşacağımızı söyledim; bunu konser gelirinin yarısına göz diktiğim için değil, bunun bir model olduğunun altını çizmek istediğim için söyledim. Zaten ben de yarısını değil, tamamını oraya bağışlayacağım, ama eğer bunu söyleseydim dayanışma konseri diye geçecekti, yapmak istediğimiz şey bu değildi; yapmak istediğimiz şey evden biletli online konser modelini denemekti. Yapabileceğimiz en büyük dayanışma kültür sanat eserlerinin gerçek hayatta bir değerinin olduğunun farkında olmak, lisanslı yerlerden dinlemek, mümkün mertebe biletli etkinliklere katılmak, bütün yeni modelleri desteklemek ve kültür sanatla, sahne sanatlarıyla uğraşan insanların gerçek birer hayatları da olduğunu hatırlamaktır" dedi ve son nokta olarak mor ve ötesi şarkısı "Bir Derdim Var" ile veda etti.

"BENİM İÇİN EN BÜYÜK HEDİYE..."

Konser sonrası yaptığı açıklamada ise şu açıklama geldi Harun Tekin'den: "Hediyeler bir ilkti, hatası ve sevabıyla atlattık. Benim için hediye gibi geçti. Ama en büyük hediye benim için bütün müzisyen arkadaşlarımın bu ve benzer modellerle kendilerine değer katabilecekleri yeni ifade yollarını daha özgürce denemeleri olur."