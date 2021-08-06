Hasan Çavuşoğlu: "Davidson’un Fenerbahçe’ye transferi konusunda resmi bir girişimi yok"
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavusoğlu, Davidson’un Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Kulüp binasında basın toplantısı düzenleyen Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Davidson’un Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavusoğlu, Davidson’un Fenerbahçe’ye transferi konusunda resmi bir girişimi olmadığını belirterek, "Öyle bir şey olsaydı Ali Koç beni arardı" dedi. Başkan Çavuşoğlu yeni sezon için ise yeni bir oyun sistemine geçileceğini söyledi.
Takımda ki eksiklerede dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini anlaştıkları futbolcuların olduğunu belirtti.
"ALİ KOÇ BENİ ARARDI"
Kulüplerinden izin çıkmayınca bazı transferlerin gerçekleştirilemediğini, bu yüzden isim vermeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Alternatiflerimiz var. Hocamız ve transfer komitemiz ile ihtimalleri değerlendireceğiz ve inşallah eksik bölgelerimizi gerekli transferleri gerçekleştireceğiz. Forvet arkası oynayabilecek bir orta saha futbolcusu almak istiyoruz" dedi.
Davidson konusunda ise resmi bir teklifin olmadığını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Davidson’a transfer teklifi olsaydı zaten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç beni arardı" diye konuştu.
Kalp spazmı geçiren Babacar’ın tedavisinin sürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, durumunun ise birkaç güne netleşeceğini sözlerine ekledi.
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