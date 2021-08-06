Rıdvan Dilmen ekranlara geri döndü!
Sezon içerisinde televizyonda yorum yapmayı bıraktığını açıklayan eski futbolcu Rıdvan Dilmen yeni sezonla birlikte ekranlara geri dönüyor.
NTV'de yayınlanan %100 futbol programında yorum yapan Dilmen geçtiğimiz sezonun ortasında futbol yorumculuğunu bıraktığını açıklamıştı.
TRT Spor Genel Müdürü Zahid Sobacı, eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in gelecek sezondan itibaren TRT Spor'da yorum yapacağını açıkladı.
Sobacı açıklamasında "TRT Spor yeni sezona damga vuracak bir program ile giriyor.
"%100 FUTBOL" artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor’da belirleyecek.
Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak." ifadelerine yer verdi.
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