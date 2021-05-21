Süper Lig ekibi Gaziantep, Vladyslav Kobylianskyi ile anlaştı
Süper Lig ekibi Gaziantep, 19 yaşındaki Ukraynalı Vladyslav Kobylianskyi ile 5 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Shakhtar Donetsk alt yapısında yetişen Ukraynalı oyuncu Vladyslav Kobylianskyi ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon kulübün altyapısında antrenmanlara çıkan ve gösterdiği performansla dikkati çeken 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Vladyslav Kobylianskyi , Kulüp Başkan Vekili Cevdet Akınal, yönetim kurulu üyesi Cihan Koçer ve Altyapı Koordinatörü İsmail Acar ile buluştu.
Görüşmede genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cevdet Akınal, gelecek vadeden bir futbolcuyu aralarına kattıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Kulübümüzün sadece bugününü değil geleceğini de emin ellere alabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapacağımız saha dışı işler kadar profesyonel futbol takımımızın da potansiyeli yüksek bir takım olmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, Ukrayna Genç Milli Takımları'nda da forma giymiş olan genç kardeşimiz ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Yaklaşık altı aydır altyapımızda çalışmalarına devam ediyor ve gelen raporlar neticesinde profesyonel sözleşme imzalama kararı aldık. Kendisinden beklentilerimiz çok yüksek, çünkü potansiyelinin ne olduğunu bizler biliyoruz. İnşallah kendisi göstereceği performansla kısa süre içerisinde formamızı giymeyi başarıp, kısa süre içerisinde adından söz ettirmeye başlayacaktır."
Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Koçer de genç futbolcuların takım içerisinde bulunmasından dolayı heyecan duyduklarını ifade etti.
İşte Gaziantep Futbol Kulübü'nün transferi duyurduğu sosyal medya paylaşımı:
TRANSFER | Geçtiğimiz sezonu alt yapımızda tamamlayan Vladyslav Kobylianskyi, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyemiz Cihan Koçer ve Alt Yapı Koordinatörümüz İsmail Acar’ın da katılımıyla profesyonel sözleşmeye imza attı.— Gaziantep FK (@GaziantepFK) May 21, 2021
https://t.co/0wMkxfMeBg pic.twitter.com/jwO66uYCX6
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