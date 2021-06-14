Hastane çıkışında kurşunların hedefi oldu: Kayseri doktora silahlı saldırı
Kayseri'nin Develi ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan doktor hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Develi ilçesin bağlı Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Erdal K., iş çıkışı M.G.'nin (37) tabancalı saldırısına uğradı.
Erdal K. yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli M.G.'yi kıskıvrak yakalarken, yaralanan Erdal K. ise ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan M.G.'nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Polis, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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