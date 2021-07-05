Hastaneye kaldırılmıştı: Ferhan Şensoy'dan ilk fotoğraf geldi

Daha önce anjiyo işlemi yapılan, geçtiğimiz günlerde ise önlem amaçlı olarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un sağlık durumu merak edilmişti. Şensoy'un kızı Derya Şensoy, babası ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:29
Hastaneye kaldırılmıştı: Ferhan Şensoy'dan ilk fotoğraf geldi
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Sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce anjiyo yapılan Ferhan Şensoy, geçtiğimiz günlerde iç kanama şüphesiyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 

Usta tiyatrocu anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyon nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, buradaki tedavisinin ardından önlem amaçlı olarak özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Gelişmelerin ardından son olarak oyuncu Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy ile birlikte bir paylaşım yaptı. Babası ile birlikte çekilen yeni fotoğrafını Twitter hesabından yayımlayan Derya Şensoy, gönderisine nazar boncuğu ve kalp emojilerini ekledi. Takipçileri, oyuncunun bu paylaşımına, "Geçmiş olsun" ve "Büyük ustaya çok selamlar" şeklinde yorumlar yaptı.

Şensoy'un kızı Derya Şensoy, babasının sağlık durumu ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" diye ifade etmişti.


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