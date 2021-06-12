Hastaya cinsel tacizde bulunan doktor Adnan Arslan’a 4 yıl süren yargılama sonunda karar verildi
İstanbul’da bir hastanenin genel cerrahi bölümünde muayene ettiği hastası Ç.A’ya cinsel tacizde bulunan doktor Adnan Arslan’a 4 yıl süren yargılamanın ardından 10 yıl hapis cezası verildi.
İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi 4 yıl yargılamanın ardından “cinsel saldırı” suçunu işlediği gerekçesiyle Arslan’a 12 yıl hapis cezası verdi. Cezada iyi hal indirimi yapılarak 10 yıla indirildi. Kararın ardından Ç.A., “Cinsel istismar suçlarının önlenmesini, her suçlunun adil bir şekilde yargılanması ve cezalandırılmasını umut ediyorum. Dört sene çok zorlu bir süreç yaşadım. Suçlu, istismarı mesleğini kullanarak yapan bir doktor olduğu için kontrol muayenesi sırasında cinsel istismara uğradığımda şok geçirdim ve tepki veremedim. Mağdur olduğum halde, bunun için çok suçlandım. Olaydan 3.5 sene sonra Adli Tıp’a muayeneye gitmek zorunda kaldım” dedi.
‘UMUT IŞIĞI’
Ç.A’nın avukatı Ekin Başak Kaynakçı, “Cinsel saldırıya veya taciz eylemlerine maruz kalmış tüm kadınlarımız için böyle bir karar umut ışığı olacaktır. Bu eylemlerle karşılaşan kişilerin vakit kaybetmeden cesaretlerini toplayıp adli makamlara başvurması gerekmektedir. Sanığın hizmet ilişkisi içersindeyken suçu işlemesi ağırlaştırıcı unsurdur bu yönden istinafa gitmeyi düşünüyoruz” dedi.
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