Hatay Baro Başkanına keyfi gözaltı nezaket kuralına uygunmuş

31 Temmuz 2020 Cuma, 10:31

Ailesiyle yemek yediği restoranda kimlik soran polisten yazılı emir isteyen Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez’in gözaltına alınmasına tepki yağdı. Çok sayıda baro başkanı ve demokratik kitle örgütü temsilcisinden Dönmez’e destek mesajları gelirken Emniyet Genel müdürlüğü ise yaptığı açıklamada söz konusu uygulamanın mevzuata ve nezaket kurallarına uygun olduğunu savundu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Hatay’da bir restoranda yemek yediği sırada içeri giren polisler, Dönmez’den kimlik göstermesini istedi. Dönmez, polislere, “Yazılı emir olmadan göstermiyorum” yanıtını verdi.

Polislerin “Biz devletiz, kanunsuz iş yapmayız” demesi üzerine Dönmez ise “Şu an kanunen suç işliyorsunuz” şeklinde tepki gösterdi. Polislerden biri “Kimliğinizi vereceksiniz, bunun bir dayanağı yok ki” derken bir başkası da kimlik sormanın polisin yetkisinde olduğunu söyledi. Ardından Ekrem Dönmez zor kullanılarak gözaltına aldı. Dönmez, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Baro Başkanı Dönmez, yaklaşık bir saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Dönmez, kolluk görevlileri hakkında hürriyeti tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Hatay Barosu’nda konuya ilişkin basın açıklaması yapan Dönmez, “Biz hukuk devleti miyiz? Polis devleti miyiz?” diye sordu. Açıklamaya Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, TBB Avukat Hakları Merkezi Üyesi Şenol Yücesoy da destek verdi.

EGM, BAŞKANI SUÇLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yayımladığı açıklamada gözaltına alınan Baro Başkanı Ekrem Dönmez’i suçladı. Uygulamanın mevzuat, terbiye ve nezaket kurallarına uygun olduğu iddia edilen açıklamada Ekrem Dönmez için “Olay yerinde ve sağlık kontrolü esnasında görevli polislerimizi tehdit eden ve görevlerini yapmasını engelleyen” ifadesini kullanan Emniyet, polisin herkese kimlik sorabileceğini savundu.

"YURTTAŞLAR HAKLARINI ARADIĞINDA NELER YAŞANDIĞINI GÖRDÜK"



BirGün'den Dilan Esen'in haberine göre, sorumlular ve onları koruyan İl Emniyet Müdürü’nün görevden alınmasını isteyen Dönmez, ailesine de fiziki müdahale yapıldığını aktardı. Karakola götürülene kadar Hatay Barosu Başkanı olduğunu söylemediğini ifade eden Dönmez, fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığını dile getirdi. Sade bir yurttaşın nelerle karşılaşacağının, yaşadığı durum ve “Ben devletim” diyen bir polis uygulamasıyla ortaya çıktığını vurgulayan Dönmez, şunlara dikkat çekti: “Polis ve bekçilere verilen yetkilerle yurttaşların hak ve özgürlükleri gasp ediliyor. O esnada avukat ve Baro Başkanı olduğunu söyleseydim bu durum yaşanmayacaktı. Yurttaşlar haklarını aradığında neler yaşandığını gördük.”

Dönmez, yaşananlara dair videoyu Hatay İl Emniyet Müdürü’ne gönderdiğini ve müdürün kendisini arayarak, “Ne gerek vardı Sayın Başkan’ım? Neden polislere kimlik göstermiyorsunuz? Neden bu ortamı geriyorsunuz?” dediğini aktardı. Bu söyleme şaşırdığını ve “Haddimi bildirmek için mi arıyorsunuz? Neden telefon açtınız? Bana haddimi bildirmek için aradıysanız bu telefonu bitirin” dediğini paylaşan Dönmez, suç işleyen kamu görevlilerini koruyup kollayan müdürün görevden alınmasını talep etti.



















