Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı transfer etti
Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor,gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Atakaş Hatayspor, Sarıyer Spor kulübünde forma giyen 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bertuğ Özgür Yıldırım ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı imza töreninde, transferin Atakaş Hatayspor'a hayırlı olması dileğinde bulunuldu.
Video Haberler
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Erdoğan konuşmasın artık. Sussun biraz!
- Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü
- Tepki çeken görüntüler! O anları böyle kaydetti
- Yunusların tekne ile dansı kamerada
- Uçakta taciz iddiası! 3 kadın şikayetçi oldu
- Trafikte skandal görüntüler! O anlar kaydedildi
- Akıllara gelmeyecek olay kamerada: Çok şaşırdım
- İstanbul'da dehşet anları kamerada! Kurşun yağdırdı
- Kekik toplarken buldu, yetkililere, uzmanlara seslendi
En Çok Okunan Haberler
- Polisin yakaladığı Cem Küçük belgesi
- A101'de dikkat çeken reklam
- Cumhur’da gerilim
- Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok
- Sedat Peker sonraki videosuna bir ismi daha ekledi
- Peker'in o paylaşımlarına erişim engeli
- Süleyman Soylu’nun telefonu
- Feci kazada 9 kişi yaşamını yitirdi
- MetroPOLL Araştırma'dan son anket
- Peker'in ifadesi ortaya çıktı