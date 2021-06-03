Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı transfer etti

Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı transfer ettiğini açıkladı.

AA
03 Haziran 2021 Perşembe, 17:56
Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı transfer etti
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Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor,gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Atakaş Hatayspor, Sarıyer Spor kulübünde forma giyen 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bertuğ Özgür Yıldırım ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı imza töreninde, transferin Atakaş Hatayspor'a hayırlı olması dileğinde bulunuldu.


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