Inter, Inzaghi'yi resmen açıkladı
Inter, teknik direktörlük için anlaştığı Simone Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İtalya Serie A'yı şampiyon tamamlayan ancak teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayıran Inter, Simone Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yönetimin ekonomik gerekçelerle küçülme kararı alması sonrasında Conte, takımdan ayrılmıştı. Ayrıca Inter’in bu yaz önemli oyuncularından bazılarını satabileceği de belirtilmişti.
Inter İtalyan teknik adamla anlaştıklarını sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım ile duyurdu:
| ANNOUNCEMENT— Inter ???? (@Inter_en) June 3, 2021
Simone Inzaghi is the new Inter head coach
https://t.co/rAfw8ibA6f#WelcomeSimone #IMInter pic.twitter.com/fkGOOPCdyY
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