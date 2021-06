Inter, Inzaghi'yi resmen açıkladı

İtalya Serie A'yı şampiyon tamamlayan ancak teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayıran Inter, Simone Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yönetimin ekonomik gerekçelerle küçülme kararı alması sonrasında Conte, takımdan ayrılmıştı. Ayrıca Inter’in bu yaz önemli oyuncularından bazılarını satabileceği de belirtilmişti.

Inter İtalyan teknik adamla anlaştıklarını sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım ile duyurdu:

ANNOUNCEMENT



Simone Inzaghi is the new Inter head coach



