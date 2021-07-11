Hawaii açıklarında düşen uçağın fotoğrafları yayınlandı

11 Temmuz 2021 Pazar, 18:17

ABD’nin Hawaii adasının başkenti Honolulu kenti açıklarında 2 Temmuz tarihinde Boeing 737 tipi kargo uçağı yerel saatle 01.45 sıralarında okyanusa düşmüştü. Yerel yetkililer, içinde 2 pilotun bulunduğu kargo uçağının motor arızası nedeniyle düştüğünü ve pilotların kazadan sağ kurtulduğunu açıklamıştı.



DENİZALTI ROBOTLARI KULLANILDI

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), haftanın başlarında denizaltı robotları ve sonar tarama teknolojisini kullanarak uçağın enkazının yerini tespit etmesinin ardından uçağın ilk sualtı fotoğraflarını yayınladı.



SES KAYITLARINI KURTARMAK MÜMKÜN DEĞİL

NTSB, uçağın ana bileşenlerinin 110 ile 130 metre derinlikte okyanus tabanında bulunduğunu belirterek, bu nedenle uçuş verilerine ve kokpit ses kayıt cihazlarını kurtarmanın şu ana kadar mümkün olmadığını açıkladı.







