Hayatını kaybeden Chadwick Boseman’ın ardından yeni Kara Panter rolünü kim üstlenecek?

11 Eylül 2020 Cuma, 16:54

2018 yılında vizyona giren "Kara Panter" (Black Panther) filmi ile Kara Panter karakterine bürünen, daha sonra Marvel’in çok ses getiren "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" (Avengers Infinity War) ve "Avengers: Son Oyun" (Avengers Endgame) filmleri ile yeniden izleyici karşısına çıkan Chadwick Boseman ağustos ayında 43 yaşındayken kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Geçen sene yeni Kara Panter olması için Boseman'ın filmde canlandırdığı T’Challa karakterinin kız kardeşi Shuri'nin hazırlandığını öğrenilmişti.

Büyük ihtimalle serinin ikinci filmi "Black Panther 2"nin Mayıs 2022 olan vizyon tarihi ertelenecek.

Shuri

Wegotthiscovered'ın güvenilir olduğunu belirttiği kaynaklardan aktardığına göre Marvel, yeni filmde Shuri karakterinin hayali Wakanda ülkesinin koruyucusu Kara Panter olmasını planlıyor.

Marvel'in ayrıca ikinci filmin, hayatını kaybeden Boseman'a bir saygı duruşu niteliği taşımasını planladığı da belirtildi.

Kaynak: Independent Türkçe