Hayko Cepkin'den 'benzin fiyatlarına' gönderme: 'Fırsatını bulsak biz de bir şekil yapacağız da...'

Sanatçı Hayko Cepkin, Samanyolu Galaksisi’nde saatte yaklaşık 3 milyon km. hızla galaksinin sınırına ilerleyen LP 40-365 isimli bir yıldız tespit edilmesine esprili bir dille yanıt verdi. Cepkin, "Fırsatını bulsak biz de bir şekil yapalım diyoruz ama yol uzun" diyerek benzin fiyatlarına gönderme yaptı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2021 Salı, 11:20
Hayko Cepkin'den 'benzin fiyatlarına' gönderme: 'Fırsatını bulsak biz de bir şekil yapacağız da...'
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Samanyolu Galaksisi’nde saatte yaklaşık 3 milyon km. hızla galaksinin sınırına ilerleyen LP 40-365 isimli bir yıldız tespit edildi. Samanyolu'ndan kaçan yıldızın milyonlarca yıl önce meydana gelen bir süpernova patlamasıyla şu anki hızına eriştiği anlaşıldı.

Gökbilimciler yıldızın duracağına dair hiçbir belirti göstermediğini aktardı. Yıldızın bir zamanlar ikili yıldız sisteminde bulunduğu ve sistemdeki diğer yıldızı yutarak patladığı ve parçalandığı belirtiliyor.

5 milyon yıldan uzun süredir seyahat ettiği düşünülen LP 40-365 isimli bir yıldızın sosyal medyada gündem olması sonrası, sanatçı Hayko Cepkin'den konuya ilişkin esprili bir yanıt geldi.

HAYKO CEPKİN'DEN 'BENZİN ZAMMI' GÖNDERMESİ

Haberi alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı, benzin fiyatlarına gönderme yaptı.

Cepkin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fırsatını bulsak biz de bir şekil yapalım diyoruz ama yol uzun. Bu yemez. Zaten ben hep benzini 50 lir.."


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