Hazar Denizi'nde büyük patlama

04 Temmuz 2021 Pazar, 22:04

Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR, Hazar Denizi’ndeki deniz platformlarında herhangi bir arızanın tespit edilmediğini, ilk verilere göre bunun bir çamur volkanının püskürmesi olduğunu duyurdu.





Azerbaycan Hazar Denizcilik Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki patlamanın bir petrol tankerinde meydana geldiği iddiaları yalanlanarak, ”Sosyal medyada Hazar Denizi'ndeki olayı bir tankerin patlamasına bağlayanlar var. Bu tür bilgiler insanlarda kafa karışıklığına yol açtığı için Azerbaycan Hazar Denizcilik'e ait hiçbir gemide patlama olmadığını söylemek isteriz” denildi.





Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Cumhuriyet Sismoloji Hizmet Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, Hazar Denizi’nde meydana gelen patlamanın araştırıldığı ve patlamanın volkanik bir patlama olabileceği belirtildi.

SOCAR'DAN AÇIKLAMA

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi’ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, ”SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor” denildi.