Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomi Reform Paketi'nin detaylarını anlattı

16 Mart 2021 Salı, 10:31

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tüm bakanlıklardan ve sivil toplum kuruluşlarından aldığımız görüşleri taslak bir reform paketi haline getirdik" diyen Bakan Elvan, "Sadece bakanlıktaki arkadaşlarımızla bir reform paketi hazırlama gibi bir durumumuz olmadı" ifadelerini kullandı. Paketle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da birkaç kez bir araya geldiklerini anlatan Lüti Elvan, pakette bulunan her maddenin altında onlarca sayfalık çalışma olduğunu aktardı.



BU PAKETE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

"Böyle bir pakete neden ihtiyaç duyuldu" yönündeki sorular için, "Dünya büyük bir sağlık krizinden geçiyor. Bu kapsamda büyük bir dönüşüm söz konusu. Salgın sonrası döneme hazırlık önemli. Yeni bir dünya düzenine giriyoruz. Avrupa tedarik zincirindeki kopukluğa izin vermemeliyiz diyor. Kendi hinterlandında üretim üsleri oluşturmak istiyor. Bu kapsamda Türkiye'nin avantajları var" yanıtını veren Elvan, "Bu reform paketiyle bu konudaki yol haritamızı ortaya koyalım dedik" şeklinde konuştu.

REFORM PAKETİNİ ANLATACAK

Önümüzdeki günlerde paketle ilgili olarak G-20 ve Avrupa büyükelçileriyle buluşacaklarını aktaran Bakan Elvan, "Yabancı yatırımcılarla da buluşup reform programını anlatacağız" bilgisini verdi. Elvan, "Nakit yatırım teşviklerini devreye sokacağız.Doğu Avrupa ülkelerinin birçoğunda nakit yatırım teşviki görüyoruz. Rekabetçi olmak için bu teşvikleri sunacağız" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEŞTİRİLERİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun reform paketine yönelik eleştirileri hakkında da konuşan Elvan, "Yapıcı eleştiri gelirse bunları dikkate alırız. Ancak Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkilere bakıldığında konuya böyle yaklaştığını söylemek mümkün değil. Reformlarda istihdam bölümümüz var. İş dünyasıyla buluştuğumuzda taleplerinden biri ara kademe eleman eksikliğinin çözülmesi oldu. Bizim meslek eğitim merkezlerimiz var. Buralarda 150 bin civarında öğrencimiz var. Reform programında bunların ücretlerini iyileştireceğiz ve kamu olarak karşılaştıracağız dedik" ifadelerini kullandı.

HER 3 AYDA BİR AÇIKLAMA DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Elvan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Takvimimizi hazırladık, kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız.

- Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız.