Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, çok sayıda taşınmazı satışa çıkardı

21 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın duyurusuna göre, çok sayıda taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek. Satılacak taşınmazlar Ankara Sincan, Kayseri Kocasinan, İstanbul Tuzla, Erzurum Pasinler, Afyonkarahisar İhsaniye, Kahramanmaraş Göksun, Tokat Turhal’da bulunuyor. Satışa çıkarılan parsellerin büyüklükleri değişiyor. Örneğin Kayseri Kocasinan Tanpınar’da 91 bin 110 metrekare ile 74 bin 63 metrekare büyüklüğündeki alanlar bir bütün halinde satılacak. Taşınmazlar için geçici teminat bedeli 20 bin liradan, 3.5 milyon liraya kadar değişiyor. 3.5 milyon lira ile en yüksek geçici teminat bedeli olan yer Ankara Sincan Gökçek’teki 50 bin metrekarelik taşınmaz. İhalelerde son teklif tarihleri mayıs ve haziran. İhaleler pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale komisyonları gerekli görürse ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma ile sonuçlandırılacak.