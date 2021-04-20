CHP’li Aygun, Hazine’ye ait taşınmazların aceleyle vakıflara devrine dikkat çekti

20 Nisan 2021 Salı, 04:00

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bu vakfa ilişkin bilgiyi geçiştirerek “genel geçer” bir yanıt verdiğini kaydeden Aygun, şöyle devam etti:

“Bakan Pakdemirli yanıtında, ‘İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü’nün faaliyetlerini yürüttüğü taşınmaz Hazine adına kayıtlıyken tahsisi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçmiştir. Taşınmazın vakıflara devri ile bakanlığımızın herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Yeni hizmet binası yapılıncaya kadar İstanbul Atatürk Havalimanı’nda hizmet verilecektir’ demiştir. İyi de hizmet binası tamamlanmadan, bu konuda hazırlık yapılmadan bu ne aceledir ki 10 dekarlık Hazine arazisini Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrediyorsunuz?”

Pakdemirli, yanıtının devamında, laboratuvar analiz işlemleri için numunelerin gecikmelere neden olmayacak şekilde laboratuvarı bulunan Antalya, İzmir ve Mersin Zirai Karantina müdürlüklerinin yanı sıra Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü Müdürlüğü ile Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerine de gönderileceğini bildirdi. İthalat-ihracat iş ve işlemlerinde devamlılığın sağlandığını savunan Pakdemirli, “Taşınma nedeniyle aksaklık yaşanmaması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir” dedi.

‘UMURLARINDA DEĞİL’

Yanıtı değerlendiren Aygun, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçen arazi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ne devredilecek. Stratejik cihazların olduğu İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü, pandemi döneminde önemli bir denetim yapmakta ve karantina güvenliğini sağlamaktadır. Ancak halkın gıda güvenliği bile umurlarında değil” diyerek tepki gösterdi.

Aygun, müdürlüğün taşınmasının telafisi olanaksız sıkıntılar doğuracağını vurgularken, “Zirai karantina, bir ulusal güvenlik sorunu değil midir” diye sordu. Pandemi döneminde yapılan bu devrin “devlet aklıyla bağdaşmadığını” belirten Aygun, burada daha farklı “hesaplar” olduğunu söyledi. Son dönemde belediyelerdeki bina ve arazilerin de vakıflara devredildiğine işaret eden Aygun, kısa bir süre önce Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredildiğini anımsatarak “Sadece Gezi Parkı değil, Galata Kulesi, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Pera Palas Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, Sait Halim Paşa Yalısı Vakıflar’a tescil edilmişti. Kâğıt üzerinde olan, tanımadığımız vakıflara devirler yapılıyor. Devletin içini boşaltıp vakıflara geçiriyorlar. Sistemli bir operasyon var” dedi.