Merkez Bankası kritik faiz kararını verdi! Yüzde 19'da sabit tuttu
Son dakika... Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu.
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği gelişmeyi duyurdu. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. Foreks anketine katılan 23 ekonomistin tamamı faizin sabit kalacağı tahmininde bulundu.
NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası, Mart ayında 100 baz puanlık faiz artırımı beklentisine karşın 200 baz puanlık artırım kararı ile faiz bugünkü seviye olan yüzde 19,00'a yükseltilmiş, Nisan ayında ise beklentilere paralel olarak sabit bırakmıştı.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Banka'nın Genel Kurulu ve "Enflasyon Raporu" sunumunda, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceklerini söylemişti.
Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 13,81, 12 ay sonrası için yüzde 11,81 ve 24 ay sonrası için yüzde 9,99 seviyesinde bulunuyor.
TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 12,2, 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 seviyesinde bulunuyor. TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %17,14 olarak açıkladı.
TCMB'nin bir sonraki toplantısı 17 Haziran'da gerçekleştirilecek.
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