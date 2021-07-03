Haziran ayında on sekiz kadın erkekler tarafından öldürüldü! Çarpıcı rapor yayımlandı

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:22

Rapora göre; 18 kadından 10’u evli olduğu erkek, 2’si akraba, 2’si tanıdık biri, 1’i baba, 1’i birlikte olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu, 1’i boşandığı erkek tarafından öldürüldü.

Kadınların 9’u evinde, 3’ü sokak ortasında, 2’si işyerinde, 1’i otel, 1’i ıssız yerde, 1’i okul önünde öldürüldü. 1 kadının ise öldürüldüğü yer bilinmiyor. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 50’si evlerinde öldürüldü.

ERDOĞAN'IN SÖZÜ HATIRLATILDI

Raporda, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 30 yaşında olan ve evlenmemiş kişiler için 'önerilerine' dikkat çekilerek şöyle denildi:

Öneri adı altında aldığımız kararlara müdahale etme çabasına girmekten vazgeçin, kararlarımızı biz vereceğiz. Yetkililerin görevi seçimlerimize karışmak değil, yasaları uygulamak ve her bir sorumlunun uygulamasını sağlamaktır. Hayatlarımıza müdahale çabasının bir diğer örneği de pandemi kısıtlamaları konusunda alınan kararda, ‘gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok’ diyerek müzikle ilgili saat sınırlaması getirilmesini açıklamasıydı. Bunu açıklama, alınan kararların pandemi koşullarından ibaret olmadığının, hayat tarzlarımıza müdahalenin de bu kararlarda rol aldığının apaçık kanıtıdır.