Hazırlık maçında Altay, Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Altay, Erzurum'da oynadığı hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

DHA
03 Ağustos 2021 Salı, 21:44
Hazırlık maçında Altay, Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etti
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 88'inci dakikada Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup etti. 

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi. Altay 88'inci dakikada Paixao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay, sahadan 1-0 galip ayrıldı. 

Antalyaspor, Erzurum kampının 8'inci ve son hazırlık maçını 6 Ağustos Cuma günü BB Erzurumspor ile oynayacak. Aynı gün Altay ise Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. 


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