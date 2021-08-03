Medipol Başakşehir ve Hatayspor, hazırlık maçında berabere kaldı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.
Hazırlık maçında iki Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor, 2-2 berabere kaldı.
Mücadeleye Başakşehir; Volkan, Caiçara, Ponck, Ravil, Emre, Mahmut, Ndayishimiye, Zulj, Deniz, Ömer Ali ve Aleksic ilk 11'iyle başladı. Hatayspor'un ilk 11'i ise Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Bülent, Traore, Boudjemaa, Lobjanidze, Kamara, Emre Çolak ve Mame Diouf'tan oluştu.
33'üncü dakikada Başakşehir, Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
74'üncü dakikada Boupendza'nın golüyle Hatayspor, skoru 1-1'e getirdi. 80'inci dakikada Berkay'ın golüyle Başakşehir, 2-1 öne geçti. 86'ncı dakikada Hatayspor'un yeni transferi Saint-Louis, skoru 2-2 yaptı.
Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.
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