Hazırlık maçında BB Erzurumspor, Ümraniyespor'u mağlup etti
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlık maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u mağlup etti.
TFF 1. Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Ümraniyespor, hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan müsabakanın 26. dakikasında Olanare'nin golüyle 1-0 öne geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 53. dakikada Novikovas'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi.
Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmazken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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