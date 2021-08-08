Hazırlık maçında Konyaspor, Alanyaspor'u mağlup etti
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'un hazırlık maçında gülen taraf, Konyaspor oldu.
Süper Lig ekiplerinin karşı karşıya geldiği hazırlık maçında İttifak Holding Konyaspor, Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor ile İttifak Holding Konyaspor, geliri orman yangınlarından zarar gören vatandaşlar için kullanılmak üzere özel müsabakada karşı karşıya geldi.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor'un gollerini 13. dakikada Cikalleshi, 38. dakikada Mpoku ve 54. dakikada Skubic kaydetti. Maçın 83. dakikasında Konyaspor'dan Serdar Gürler'in kullandığı penaltı atışını kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı.
Alanyaspor adına maçın tek golünü 89. dakikada Oğuz Aydın attı.
Karşılaşmayı Konyaspor 3-1 kazandı.
Video Haberler
- Caddebostan Sahili'nde tedirgin eden görüntüler
- Ağustos ayında yağmur altında banyo yaptı
- TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
- Morg önünde büyük acı
- Feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı!
- Feci kaza! Sürücü araçtan atladı
- Messi, Barcelona'dan ayrılırken hıçkıra hıçkıra ağladı
- Yurttaşlar zor anlar yaşadı! Hayatı olumsuz etkiledi
- Datça'da sahilde tatilcileri tedirgin eden görüntüler
- Korkunç an kamerada! Uçak böyle düştü
En Çok Okunan Haberler
- Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli sağanak uyarısı
- Şahan Gökbakar'dan MHP'li Yönter'e yanıt
- Hulusi Akar'ın fotoğrafında ilginç ayrıntı
- Albayrak’ın sızan fotoğrafı ve düşündürdükleri
- Yolcu otobüsü takla attı! 15 kişi hayatını kaybetti
- AKP'li trollerden kan donduran ifadeler
- Gazeteci olsan da burada çekim yapamazsın
- Bitcoin tarihi zirveye yürüyor