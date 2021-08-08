Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda St. Johnstone ile oynayacağı ikinci maçın hazırlıklarına devam etti.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'nın St. Johnstone takımına konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Teknik çalışmayla devam eden idmanın ana bölümünde, hedefe yönelik taktik varyasyonlar üzerinde duruldu.
İdmanın ardından 26 yaşına giren Emre Taşdemir'in doğum günü kutlandı.
Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla St. Johnstone müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
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