HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları adliyeye sevk edildi
Esenyurt’ta, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri biten Halkların Demokratik Partisi (HDP) İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, adliyeye sevk edildi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterlerinin sosyal medyada ortaya çıkmasıyla birlikte ilçe başkanlığına operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlaması ile polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorgusu biten ilçe eş başkanları, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından “bölücü terör örgütü” üyeliği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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