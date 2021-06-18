HDP İzmir İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı HDP'li yetkililer değerlendirdi

18 Haziran 2021 Cuma, 04:00

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı’na gelen eski sağlık çalışanı 27 yaşındaki Onur Gencer, iddiaya göre üzerinde taşıdığı silahla birlikte ikinci katta bulunan parti binasına girerek kapıyı açan parti üyesi ve çalışanı Deniz Poyraz’a (25) ateş ederek öldürdü. Saldırgan daha sonra yangın söndürme tüpünü camdan aşağı attı. Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan Onur Gencer’in ilk ifadesinde “Kimseyle de bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK’den nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim” dediği öne sürüldü. Yaşananların göz göre göre geldiğini söyleyen partinin MYK üyesi Mahfuz Güleryüz, “Aylardır binamız hedef gösteriliyordu. Emniyetle görüştük, valilikle görüştük. Katliam olacağını haber verdik” dedi. HDP İzmir İl Eş Başkanı Abdülkadir Baydur da “Deniz’i katlettikten sonra başkanlık odasının da anahtar deliğine silah sıkmış. Resmen katliama gelmiş ama kimseyi bulamamış” diye konuştu.

Olay sonrası bina önüne gelen parti üyeleri saldırıya tepki gösterdi. Polis, geniş güvenlik önlemleri alırken slogan atan vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Öldürülen Deniz Poyraz’ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz’ın rahatsızlığı sebebiyle bir günlüğüne onun yerine işe gittiği belirlendi. Poyraz’ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Poyraz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı. Parti çalışanını öldüren Onur Gencer’in Deniz Poyraz’ın cesedinin fotoğrafını çekerek ‘Leş1’ diyerek WhatsApp hikâyeleri üzerinden paylaştığı ortaya çıktı.

‘TESADÜFEN YAŞIYORUZ’

HDP İzmir İl Eş Başkanı Abdülkadir Baydur ise bir internet sitesine yaptığı açıklamada “Deniz’i katlettikten sonra kapısını açamadığı başkanlık odasının da anahtar deliğine silah sıkmış. Resmen katliama gelmiş ama kimseyi bulamamış. O saatlerde genellikle ben ve sayman arkadaşımız orada oluruz. Sayman arkadaşımız havaalanına gitmiş. Benim de korona karantinam bugün bitti. O nedenle biraz geç geldim partiye. Tesadüfen yaşıyoruz. Bütün odaları tek tek arayıp kimseyi bulamayınca silah sıkmış” diye konuştu. Daha önce de gerekli tedbirlerin alınması için güvenlik güçleri ile görüştüklerini söyleyen Baydur, “Olayın şahsi olmadığını ve daha organize bir güç olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

CHP HEYETİ BİNANIN ÖNÜNE GELDİ

CHP il ve ilçe yöneticileri HDP il binası önüne geldi. CHP İzmir İl Başkanı Yücel, “Bir siyasi partiye silahlı bir saldırı yapıldı. Hangi siyasi partiye yapılırsa yapılsın bu Türkiye’nin siyasi hayatına yapılmıştır. Arkasında kimler var, ne var ne yok zaman gösterecek. Bunun arkasını hem İzmir Emniyeti’nin hem de İçişleri Bakanlığı’nın soruşturması, arkasındaki kişi ya da kişileri adalete teslim etmesi gerekiyor” dedi.