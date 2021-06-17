HDP'ye yönelik saldırıyı protesto edenlere müdahale: Çok sayıda gözaltı
İstanbul Şişhane'de, HDP İzmir İl Binası'na yapılan saldırıyı protesto etmek için toplanan kitleye polis müdahale etti. Müdahale sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
HDP İzmir İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıda, Deniz Poyraz isimli parti çalışanı yaşamını yitirdi.
Saldırının ardından İstanbul Şişhane'de protesto gösterisi düzenlemek isteyen kitleye polis müdahale etti.
Müdahale sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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