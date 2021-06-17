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Saldırganın gözaltına alınmasının ardından yazılı açıklama yayımlayan İzmir Valiliği, “İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanı iken istifaen ayrılmış olan O. G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür" denildi.
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