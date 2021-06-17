<p>HDP İzmir İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıda, Deniz Poyraz isimli parti çalışanı yaşamını yitirdi.</p>
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HDP İzmir İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıda, Deniz Poyraz isimli parti çalışanı yaşamını yitirdi.

<p>HDP tarafından yapılan açıklamada, İzmir il binasına silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendiğini ve binanın ateşe verildiğini duyurdu.&nbsp;</p>
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HDP tarafından yapılan açıklamada, İzmir il binasına silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendiğini ve binanın ateşe verildiğini duyurdu. 

<p>Saldırganın gözaltına alınmasının ardından yazılı açıklama yayımlayan İzmir Valiliği, “İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanı iken istifaen ayrılmış olan O. G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür" denildi.</p>
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Saldırganın gözaltına alınmasının ardından yazılı açıklama yayımlayan İzmir Valiliği, “İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanı iken istifaen ayrılmış olan O. G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür" denildi.

<p>Terörle Mücadele Şubesi’nde gözaltında tutulan şüpheli, “Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” dedi.&nbsp;</p>
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Terörle Mücadele Şubesi’nde gözaltında tutulan şüpheli, “Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” dedi. 

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