HDP yürüyüşü 3.gününde

17 Haziran 2020 Çarşamba, 14:12

İstanbul’da yürüyüşünü sürdüren Pervin Buldan bir dizi siyasi parti ve meslek örgütünü ziyaret etti. Sabah saatlerinde Emek Partisi'ni ziyaret Buldan ve beraberindekileri EMEK Partisi Genel Başkanı Sema Gürkan, Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ve İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros karşıladı.

Burada konuşan Gürkan, “Bırakın yurttaşların toplu gösteri hakkını, parlamentoda siyaset yapma hakkının engellendiği, milletvekillerinin yürüyüş yapma hakkının, söz hakkının engellendiği bir süreçten geçiyoruz. Siyasi iktidar baskılara, yasaklara dayanan siyasi gericiliğini salgını fırsat bilerek ilerletmeye çalışıyor. Emek ve demokrasi güçlerinin buna verdiği yanıt mücadele olmalı” dedi.

Pervin Buldan da demokrasi için yola çıktıklarını belirterek, “Türkiye’nin siyasetçilerinin, aydınlarının akademisyenlerinin cezaevinde olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bütün bunlar aslında Türkiye’nin yönetilemediğinin göstergesidir.Türkiye’yi yönetenler muhalif kesimlerin, mücadele eden insanların önünü keserek ve onları susturmaya çalışarak yol almak istiyor. Oysa biz diyoruz ki, Edirne’den Hakkari’ye kadar bu ülkenin bütün topraklarının barışa ve demokrasiye ihtiyacı var. Fakat bugün bu koşullar olmadığı için HDP bu yürüyüşü başlattı. Partimiz üzerinden yaratılmak istenen algı da bütün muhaliflere yönelik uygulanan politikanın sonucu” diye konuştu.

HDP heyeti daha sonra iki ayrı grup halinde Türkiye İşçi Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, KESK İstanbul Şubeler Platformunu ve DİSK’i ziyaret etti.

‘DİYARBAKIR’A YÜRÜDÜ’

Mithat Sancar ve beraberindeki heyet ise dün Van’dan Diyarbakır’a doğru yürüdü. Yürüyüş öncesinde konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, yürüyüşün engellenmesine tepki göstererek, “AKP ve MHP, barıştan, özgürlükten, demokrasiden korkuyor. Bu yürüyüş Ankara’ya kadar sürecek. Biz ne kadar barış, özgürlük, demokrasi dedikçe onlar vekillerimizi, seçilmiş temsilcilerimizi tutukluyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar herkes iradesine sahip çıkacaktır” dedi.